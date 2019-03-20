Комитет Верховной Рады по правам человека поддержал петицию о легализации медицинского каннабиса.

Электронная петиция о законодательном урегулировании медицинского каннабиса набрала на сайте парламента более 25 тыс. голосов.

Комитет Верховной Рады Украины по правам человека поддержал электронную петицию на заседании.

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Будет создана рабочая группа с представителями других комитетов, которая наработает проект закона об урегулировании медицинского применения каннабиса.

Также представители комитета решили обратиться к Кабмину с просьбой изъять каннабис из перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Медицинский каннабис применяют для лечения болезни Альцгеймера, рака, синдрома раздраженного кишечника, рассеянного склероза, эпилепсии.

В США медицинский каннабис назначают также при пост-травматическом синдроме и глаукоме.

Ранее Факты ICTV писали, что Ульяна Супрун рассказала о пользе медицинского каннабиса и призвала Украину легализировать марихуану.