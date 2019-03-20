Комітет Верховної Ради з прав людини підтримав петицію щодо легалізації медичного канабісу.

Електронна петиція про законодавче врегулювання медичного канабісу набрала на сайті парламенту понад 25 тис. голосів.

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини підтримав електрону петицію на засіданні.

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Буде створено робочу групу з представниками інших комітетів, яка напрацює проект закону про врегулювання медичного застосування канабісу.

Також представники комітету вирішили звернутися до Кабміну з проханням вилучили канабіс з переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Медичний канабіс застосовують для лікування хвороби Альцгеймера, раку, синдрому подразненого кишківника, розсіяного склерозу, епілепсії.

У США медичний канабіс призначають також під час пост-травматичного синдрому і глаукоми.

Раніше Факти ICTV писали, що Уляна Супрун розповіла про користь медичного канабісу та закликала Україну легалізувати марихуану.