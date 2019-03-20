ГПУ расследует махинации по факту завышения цены и низкого качества товаров для детей, которые входят в Пакет малыша.

ГПУ расследует махинации с Пакетами малыша.

Дело расследуется по ч. 2 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Установлено, что Кабмин от 30 мая 2018 внедрил пилотный проект Ответственное отцовство. Он предусматривает предоставление одноразовой помощи в виде Пакета малыша.

Этот проект внедрялся Министерством социальной политики при участии представительства Детского фонда ООН – ЮНИСЕФ.

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С целью использования лишних перечисленных денег были внесены изменения в постановление КМУ № 512 от 20.06.2018, согласно которым при определении количества помощи в виде Пакетов малыша на 2019 год нужно учитывать также потребность на 2 месяца следующего года.

ЮНОПС провел следующий этап закупок и победителем стал ООО СКАЙ ТРЕЙД Украина, которое в настоящее время осуществляет производство и поставки товаров за бюджетные средства.

Напомним, сейчас в Пакет малыша входят 25 вещей для новорожденных детей. Это, в частности, пеленки, подгузники, масло, присыпка, средства для гигиены, рубашки, специальный матрас, два вида одеял, шапочки и другие необходимые вещи.