25 марта включительно – последний день для подачи заявления на смену места голосования в первом туре выборов 2019.
После 25 марта украинцы уже не смогут подать заявление для смены места голосования в первом туре выборов президента Украины 2019.
В Госреестре избирателей отметили, что люди, подавшие соответствующее заявление, смогут проголосовать на новоназначенном участке лишь один раз – в день голосования – 31 марта 2019 года.
В случае, если выборы будут иметь в этот раз второй тур, то процедуру временной смены места голосования придется повторить. То есть снова не позднее, чем за пять дней подать заявление в соответствующий орган.
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К слову, узнайте, как можно проголосовать не по месту прописки и какие для этого нужны документы.
Источник: Госреестр избирателей