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Зміна місця голосування на виборах – сьогодні останній день

25 березня включно – останній день для подачі заяви на зміну місця голосування у першому турі виборів 2019.

Зміна місця голосування на виборах – сьогодні останній день

Після 25 березня українці вже не зможуть подати заяву для зміни місця голосування в першому турі виборів президента України 2019.

У Держреєстрі виборців зазначили, що люди, які подали відповідну заяву, зможуть проголосувати на новопризначеній ділянці лише один раз – у день голосування – 31 березня 2019 року.

У разі, якщо вибори матимуть цього разу другий тур, то процедуру тимчасової зміни місця голосування доведеться повторити. Тобто знову не пізніше, ніж за п’ять днів подати заяву до відповідного органу.

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До слова, дізнайтеся, як можна проголосувати не за місцем прописки і які для цього потрібні документи.

Джерело: Держреєстр виборців

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