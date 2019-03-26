Букмекеры сделали ставки на президентские выборы 2019.

Ставки букмекеров на выборы президента Украины 2019 указывают на то, что шансы стать главой государства есть у Петра Порошенко, Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского.

В одной из крупных контор самые большие ставки с коэффициентом 2.00 сделали на победу Петра Порошенко. Второе место занимает Владимир Зеленский с коэффициентом 2.10. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко. На ее победу коэффициент составляет 5.00.

Ставки другой конторы несколько отличаются от предыдущих. По ее данным, у Петра Порошенко и Владимира Зеленского есть одинаковые шансы на победу с коэффициентом 2.00. У Юлии Тимошенко он значительно меньше – 5.50.

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Прогноз еще одних букмекеров указывает на хорошие шансы Владимира Зеленского. Коэффициент на его победу составляет 1.80. У Петра Порошенко несколько меньшие шансы с коэффициентом 2.70. Неизменным остается коэффициент на победу Юлии Тимошенко – 5.50.

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