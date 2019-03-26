Букмекери зробили ставки на президентські вибори 2019.

Ставки букмекерів на вибори президента України 2019 вказують на те, що шанси стати главою держави є у Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та Володимира Зеленського.

В одній з великих контор найбільші ставки з коефіцієнтом 2.00 зробили на перемогу Петра Порошенка. Друге місце займає Володимир Зеленський з коефіцієнтом 2.10. Замикає трійку лідерів Юлія Тимошенко. На її перемогу коефіцієнт становить 5.00.

Ставки іншої контори дещо відрізняються від попередніх. За її даними, Петро Порошенко та Володимир Зеленський мають однакові шанси на перемогу з коефіцієнтом 2.00. У Юлії Тимошенко він значно менший – 5.50.

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Прогноз ще одних букмекерів вказує на гарні шанси Володимира Зеленського. Коефіцієнт на його перемогу становить 1.80. Петро Порошенко має дещо менші шанси з коефіцієнтом 2.70. Незмінним залишається коефіцієнт на перемогу Юлії Тимошенко – 5.50.

Раніше Факти ICTV публікували повний список кандидатів на пост глави держави.