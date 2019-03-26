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Украина поднялась в рейтинге “свободных” паспортов

Украина заняла 40 место в рейтинге паспортов, показывающем ситуацию с безвизовым режимом в мире.

Украина поднялась в рейтинге “свободных” паспортов

Украина отвоевала одну строчку в рейтинге паспортов Henley & Partners, показывающем возможности граждан стран мира свободно путешествовать в другие государства.

Так, наша страна занимает сейчас 40 место в списке, при этом украинцы могут без виз пересечь 128 границ.

К слову, по результатам 2018 года Украина поднялась сразу на три позиции в данном рейтинге.

Лидерами обновленного Индекса паспортов являются Япония, Сингапур и Южная Корея. Их граждане имеют свободу передвижения между 189 странами.

Германия больше не имеет безвизовый доступ в Узбекистан и заняла в этот раз второе место.

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Третью строчку делят  5 стран: Дания, Финляндия, Франция, Италия и Швеция – со 187 безвизовыми странами.

Худшая ситуация в мире по свободе передвижения у Ирака и Афганистана – у них всего по 30 безвизовых стран.

Как известно, украинские туристы с 14 апреля 2019 года смогут путешествовать в Таиланд без виз.

Источник: Henley & Partners

Фото: Dreamstime

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