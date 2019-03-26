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Україна піднялася у рейтингу “вільних” паспортів

Україна посіла 40 місце у рейтингу паспортів, що показує ситуацію з безвізовим режимом у світі.

Україна піднялася у рейтингу “вільних” паспортів

Україна відвоювала одну сходинку в рейтингу паспортів Henley & Partners, що показує можливості громадян країн світу вільно подорожувати до інших держав.

Так, наша країна посідає зараз 40 місце у списку, при цьому українці можуть без віз перетнути 128 кордонів.

До слова, за результатами 2018 року Україна піднялася одразу на три позиції в цьому рейтингу.

Лідерами оновленого Індексу паспортів є Японія, Сінгапур і Південна Корея. Їхні громадяни мають свободу пересування між 189 країнами.

Німеччина більше не має безвізовий доступ до Узбекистану і посіла цього разу друге місце.

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Третю сходинку ділять 5 країн: Данія, Фінляндія, Франція, Італія і Швеція – зі 187 безвізовими країнами.

Найгірша ситуація у світі за свободою пересування у Іраку та Афганістану – в них усього по 30 безвізових країн.

Як відомо, українські туристи з 14 квітня 2019 року зможуть подорожувати до Таїланду без віз.

Джерело: Henley & Partners

Фото: Dreamstime

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