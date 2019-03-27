Выборы президента состоятся уже 31 марта. Как выбрать, за кого голосовать и на какие факторы обращать внимание – Факты ICTV спросили у политологов.

Выборы 2019 – самое ожидаемое событие этой недели, на котором сконцентрировали внимание все – и общество, и журналисты, и политики.

Но определились далеко не все. По данным социологических исследований, каждый четвертый избиратель до сих пор не знает, за кого голосовать.

Факты ICTV пообщались с политологами Олесей Яхно и Евгением Магдой, чтобы узнать, на какие факторы следует обращать внимание, выбирая своего фаворита выборов.

Во-первых, ознакомьтесь с избирательным законодательством, советует Магда. Прочитайте статью 106 Конституции Украины, чтобы понимать, какие полномочия имеет президент и закон О выборах президента Украины, чтобы понимать, как должна проходить избирательная кампания.

Иногда кандидаты могут обещать то, что не входит в круг их полномочий, спекулируя на “болезненных” для украинцев темах.

Обращайте внимание на то, насколько слова соответствуют действиям – выполняет ли кандидат свои обещания.

– Не важно, это кандидат от власти, или от оппозиции. Можно изучать его инициативы, опыт пребывания во власти, насколько он последователен в своей позиции, – рассказывает Олеся Яхно.

Дальше – оцените конкретный результат вашего кандидата, что он успел сделать. Так как большинство из претендентов на пост президента имеют политический опыт, сделать это не трудно.

Проанализируйте стратегические цели будущего президента, советует Яхно:

– Президент – это та фигура, которая формирует перспективу страны на годы. Очень важно, какие он видит направления для страны. Это касается и внешней политики, и внутренней.

Учтите также открытость кандидата. Поинтересуйтесь базовой информацией – что у него в декларации, какие обещания он дает в своей программе.

С программами можно ознакомиться на сайте ЦИК или на официальных сайтах кандидатов.

– Не бойтесь узнавать новое о кандидатах. Мы живем в современном мире, где вы можете не ждать, когда придете на участок для голосования и прочитаете там программу, – отмечает Евгений Магда.

Читать все 39 программ – задача не из легких. Если вы уже имеете своих фаворитов, просмотрите только их документы. Возможно, они содержат противоречивые взгляды, которые вы не разделяете, или совсем не имеют конкретики.

Важна и риторика кандидата. Все же вы выбираете лидера страны, который будет ее представлять и на международной арене, и в медийном пространстве.

– Насколько стиль общения адекватный разной аудитории – будь то оппоненты, или журналисты, или международные партнеры, – говорит Яхно.

Более того, некоторые кандидаты уже представили свою будущую команду, и это тоже надо учитывать. Президент не приходит самостоятельно, он, как правило, рекомендует лиц на ключевые должности – премьер-министра, председателя СБУ, Генпрокурора, председателя НБУ и др. В случае его победы, эта команда будет работать с ним.

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В заключение, Евгений Магда подчеркивает – каждый голос будет важным:

– Не продавайте свой голос, не поддавайтесь на провокации и не верьте, что от вас ничего не зависит. В общем массиве каждый голос – это песчинка. Но без этого голоса процесса не будет.

Стоит ли ориентироваться на рейтинг?

В этом году количество кандидатов – рекордное, их 39. По предварительным социологическим опросам кто-то из них имеет высокий рейтинг, кто-то ниже, кто-то уверенно держится в лидерах, а кто-то стремительно теряет поддержку.

Часто избиратели, не имеющие фаворита, ориентируются на тройку/пятерку/десятку кандидатов, которые потенциально имеют шансы на победу. Никто не хочет голосовать за “аутсайдеров”.

– Часть граждан обращает на это внимание, особенно та часть, которая окончательно не определилась и не имеет твердых убеждений, – объясняет Олеся Яхно.

Впрочем рейтинг формируется под влиянием общества, которое и приносит кандидату популярность или опускает его в списке.

А как быть во втором туре?

В случае, если в первом туре выборов ни один кандидат не наберет более 50% голосов, состоится второй тур, в который выйдут два фаворита.

Не факт, что тот кандидат, за которого вы проголосуете, выйдет во второй тур. Однако не стоит сразу опускать руки и игнорировать очередное голосование – от вас все еще зависит будущее государства.

Предвыборная кампания второго тура будет отличаться, отмечает Яхно, ведь все внимание будет сконцентрировано только вокруг двух кандидатов.

– Есть традиционное правило – выбирать “меньшее из зол”, если не устраивает на 100% ни один кандидат. А это так и будет, потому что общественное мнение по поводу различных кандидатов очень фрагментированно.

Выборы – это важная составляющая демократического общества. Не стоит забывать уроков прошлого – неправильно выбранный лидер в 2010 году, уже в 2013 стал причиной выхода людей на Майдан.

Высокая социальная ответственность, уроки истории и угроза похищения вашего голоса – это то, что должно мотивировать вас появиться 31 марта на участки.

В заключение, Факты ICTV предлагают пройти тест, на основе которого мы подберем вашего идеального кандидата.



Лилия Ященко