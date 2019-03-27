Вибори президента відбудуться вже 31 березня. Як обрати, за кого голосувати та на які фактори звертати увагу – Факти ICTV запитали у політологів.

Вибори 2019 – найочікуваніша подія цього тижня, на якій сконцентрували увагу всі – і суспільство, і журналісти, і політики.

Та визначились далеко не всі. За даними соціологічних досліджень, кожен четвертий виборець досі не знає, за кого голосувати.

Факти ICTV поспілкувалися з політологами Олесею Яхно та Євгеном Магдою, щоб дізнатись, на які фактори слід звертати увагу, обираючи свого фаворита виборів.

По-перше, ознайомтесь з виборчим законодавством, радить Магда. Прочитайте статтю 106 Конституцій України, щоб розуміти, які повноваження має президент та закон Про вибори президента України, щоб розуміти, як має проходити виборча кампанія.

Іноді кандидати можуть обіцяти те, що не входить в коло їх повноважень, спекулюючи на “болючих” для українців темах.

Звертайте увагу на те, наскільки слова відповідають діям – чи виконує кандидат свої обіцянки.

– Не важливо, чи це кандидат від влади, чи від опозиції. Можна вивчати його ініціативи, попередній досвід перебування у владі, наскільки він послідовний у своїй позиції, – розповідає Олеся Яхно.

Далі – оцініть конкретний результат вашого кандидата, що він встиг зробити. Так як більшість з претендентів на пост президента мають політичний досвід, зробити це не важко.

Проаналізуйте стратегічні цілі майбутнього президента, радить Яхно:

– Президент – це та фігура, яка формує перспективу країни на роки. Дуже важливо, які він бачить напрямки для країни. Це стосується і зовнішньої політики, і внутрішньої.

Зважте також на відкритість кандидата. Поцікавтесь базовою інформацією – що у нього в декларації, які обіцянки дає у своїй програмі.

З програмами можна ознайомитись або на сайті ЦВК, або на офіційних сайтах кандидатів.

– Не бійтесь дізнаватись нове про кандидатів. Ми живемо в сучасному світі, де ви можете не чекати, коли прийдете на дільницю для голосування і прочитаєте там програму, – зазначає Євген Магда.

Читати всі 39 програм – завдання не з легких. Якщо ви вже маєте своїх фаворитів, дослідить лише їх документи. Можливо, вони містять суперечливі погляди, які ви не поділяєте, або зовсім не мають конкретики.

Важлива і риторика кандидата. Все ж таки ви обираєте лідера країни, який буде її представляти і на міжнародній арені, і в медійному просторі.

– Наскільки стиль спілкування адекватний різній аудиторії – чи це опоненти, чи журналісти, чи міжнародні партнери, – каже Яхно.

Більше того, деякі кандидати вже представили свою майбутню команду, і на це теж треба зважати. Президент не приходить самостійно, він, як правило, рекомендує осіб на ключові посади – прем’єр-міністра, голову СБУ, Генпрокурора, голову НБУ та ін. У разі його перемоги, ця команда буде працювати з ним.

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Наостанок, Євген Магда наголошує – кожен голос буде важливим:

– Не продавайте свій голос, не піддавайтесь на провокації і не вірте, що від вас нічого не залежить. В загальному масиві кожен голос – це піщинка. Але без цього голосу процесу не буде.

Чи варто орієнтуватись на рейтинг?

Цьогоріч кількість кандидатів – рекордна, їх 39. За попередніми соціологічними опитуваннями хтось з них має вищий рейтинг, хтось нижчий, хтось впевнено тримається в лідерах, а хтось стрімко втрачає підтримку.

Часто виборці, які не мають фаворита, орієнтується на трійку/п’ятірку/десятку кандидатів, які потенційно мають шанси на перемогу. Ніхто не хоче голосувати за “аутсайдерів”.

– Частина громадян звертає на це увагу, особливо та частина, яка остаточно не визначилась і не має твердих переконань, – пояснює Олеся Яхно.

Втім рейтинг формується під впливом суспільства, яке і приносить кандидату популярність або опускає його у списку.

А як бути у другому турі?

У випадку, якщо у першому турі виборів ні один кандидат не набере більше 50% голосів, відбудеться другий тур, у який вийдуть два фаворита.

Не факт, що той кандидат, за якого ви проголосуєте, вийде у другий тур. Однак не варто відразу опускати руки та ігнорувати чергове голосування – від вас все ще залежить майбутнє держави.

Передвиборча кампанія другого туру буде відрізнятись, наголошує Яхно, адже вся увага буде сконцентрована лише навколо двох кандидатів.

– Є традиційне правило – обирати “найменше з зол”, якщо не влаштовує на 100% жоден кандидат. А це так і буде, тому що суспільна думка з приводу різних кандидатів дуже фрагментована.

Вибори – це важлива складова демократичного суспільства. Не варто забувати уроків минулого – неправильно обраний лідер у 2010 році, вже у 2013 став причиною виходу людей на Майдан.

Отож, висока соціальна відповідальність, уроки історії та загроза викрадення вашого голосу – це те, що має мотивувати вас з’явитись 31 березня на дільниці.

Наостанок, Факти ICTV пропонують пройти тест, на основі якого ми підберемо вашого ідеального кандидата.



Лілія Ященко