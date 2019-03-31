Фотографировать бюллетень на выборах президента Украина нельзя, так как это нарушение закона.
Можно ли фотографировать бюллетень на выборах президента Украины? Для тех, кто задается этим вопросом стоит знать, что селфи с бюллетенем в кабинке голосования является нарушением закона. Также вы не имеете права демонстрировать бюллетень во время голосования и снимать видео.
Более того избиратель не должен в день голосования никому отчитываться о своем волеизъявлении. Такой отчет может грозить уголовной ответственностью и человек может понести ответственность за разглашение своего волеизъявления.
За это грозит лишение свободы до 3 лет. Это не шутки, а реальный срок.
За первые несколько часов МВД Украины зафиксировало 25 нарушений связанным с фотографированием бюллетеней.
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Напомним, что Факты ICTV следят за всеми важнейшими событиями в трансляции выборы 2019 онлайн.
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