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Можно ли фотографировать бюллетень на выборах 2019

Фотографировать бюллетень на выборах президента Украина нельзя, так как это нарушение закона.

Можно ли фотографировать бюллетень на выборах 2019

Можно ли фотографировать бюллетень на выборах президента Украины? Для тех, кто задается этим вопросом стоит знать, что селфи с бюллетенем в кабинке голосования является нарушением закона. Также вы не имеете права демонстрировать бюллетень во время голосования и снимать видео.

Более того избиратель не должен в день голосования никому отчитываться о своем волеизъявлении. Такой отчет может грозить уголовной ответственностью и человек может понести ответственность за разглашение своего волеизъявления.

За это грозит лишение свободы до 3 лет.  Это не шутки, а реальный срок.

За первые несколько часов МВД Украины зафиксировало 25 нарушений связанным с фотографированием бюллетеней.

Читайте: Снимал бюллетень на камеру: в Черновцах полиция задержала мужчину

 Напомним, что Факты ICTV следят за всеми важнейшими событиями в трансляции выборы 2019 онлайн.
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