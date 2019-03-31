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Чи можна фотографувати бюлетень на виборах 2019

Фотографувати бюлетень на виборах президента України не можна, оскільки це порушення закону.

Чи можна фотографувати бюлетень на виборах 2019

Чи можна фотографувати бюлетень на виборах президента України? Для тих, хто задається цим питанням варто знати, що селфі з бюлетенем у кабінці голосування є порушенням закону. Також ви не маєте права демонструвати бюлетень під час голосування і знімати відео.

Більш того виборець не повинен у день голосування нікому звітувати про своє волевиявлення. Такий звіт може загрожувати кримінальною відповідальністю, а отже людина може понести відповідальність за розголошення свого волевиявлення.

За це загрожує позбавлення волі до 3 років. Це не жарти, а реальний термін.

За перші декілька годин МВС України зафіксувало 25 порушень пов’язаних з фотографуванням бюлетенів.

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Нагадаємо, що Факти ICTV слідкують за всіма найважливішими подіями у трансляції вибори 2019 онлайн.

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