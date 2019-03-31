Фотографувати бюлетень на виборах президента України не можна, оскільки це порушення закону.

Чи можна фотографувати бюлетень на виборах президента України? Для тих, хто задається цим питанням варто знати, що селфі з бюлетенем у кабінці голосування є порушенням закону. Також ви не маєте права демонструвати бюлетень під час голосування і знімати відео.

Більш того виборець не повинен у день голосування нікому звітувати про своє волевиявлення. Такий звіт може загрожувати кримінальною відповідальністю, а отже людина може понести відповідальність за розголошення свого волевиявлення.

За це загрожує позбавлення волі до 3 років. Це не жарти, а реальний термін.

За перші декілька годин МВС України зафіксувало 25 порушень пов’язаних з фотографуванням бюлетенів.

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Нагадаємо, що Факти ICTV слідкують за всіма найважливішими подіями у трансляції вибори 2019 онлайн.