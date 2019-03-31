PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Инфографика

Снимал бюллетень на камеру: в Черновцах полиция задержала мужчину

В Черновцах на выборах 2019 мужчина снимал процесс волеизъявления на видеокамеру.

Снимал бюллетень на камеру: в Черновцах полиция задержала мужчину

На выборах 2019 полиция нашла в телефоне избирателя видеосъемку процесса волеизъявления. Таким образом, была нарушена тайна голосования, часть 1 статьи 7 Закона О выборах президента Украины. На участок сразу приехали сотрудники полиции.

Напомним, что согласно закону фотографирование и видеофиксация результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещается.

Читайте: Правила и табу: как голосовать на выборах 2019

К слову, Факты ICTV следят за всеми важнейшими событиями выборы 2019 онлайн.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выборы 2019: Ляшко показал журналистам свой бюллетень
Выборы 2019: полиция получила 151 сообщение, открыто уголовное производство
Можно ли фотографировать бюллетень на выборах 2019
На одном из избирательных участков в Черниговской области бросили зажигательную смесь
Факты ICTV опубликуют данные экзит-пола в 20:00
В Украине остается закрытым один избирательный участок – ЦИК
Что не следует одевать и какие документы брать – все правила голосования
Какие документы нужно взять с собой на выборы
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка