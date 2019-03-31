В Черновцах на выборах 2019 мужчина снимал процесс волеизъявления на видеокамеру.

На выборах 2019 полиция нашла в телефоне избирателя видеосъемку процесса волеизъявления. Таким образом, была нарушена тайна голосования, часть 1 статьи 7 Закона О выборах президента Украины. На участок сразу приехали сотрудники полиции.

Напомним, что согласно закону фотографирование и видеофиксация результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования запрещается.

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