У Чернівцях на виборах 2019 чоловік знімав процес волевиявлення на відеокамеру.

На виборах 2019 поліція знайшла у телефоні виборця відеозйомку процесу волевиявлення. Таким чином, було порушено таємницю голосування ч. 1 ст. 7 Закону Про вибори президента України. На дільницю одразу приїхали співробітники поліції.

Нагадаємо, що відповідно до закону фотографування, відеофіксація у будь-який спосіб результатів волевиявлення виборців у кабіні для таємного голосування, а також демонстрація виборцем результатів волевиявлення у приміщенні для голосування забороняються.

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Нагадаємо, що Факти ICTV слідкують за всіма найважливішими подіями у трансляції вибори 2019 онлайн.