Когда состоятся дебаты кандидатов в президенты 2019? А также, как трактуются дебаты в законодательстве, где будут проведены и какие вопросы рассмотрят Порошенко и Зеленский – в материале Фактов ICTV.

Если еще вчера дебаты между Порошенко и Зеленским были под вопросом, то сегодня общество имеет шанс увидеть сразу несколько туров этих баталий.

Социология показывает, что в обществе есть высокий запрос на дебаты. 84% украинцев считают, что такой формат сегодня нужен.

Что говорит закон о дебатах

Дебаты между двумя кандидатами во втором туре прописаны в Законе Украины О выборах президента. Впрочем, он не содержит конкретных временных рамок, места проведения и регламента.

Об этом написано в постановлении ЦИК от 2014 года. В частности, там сказано, что дебаты должны состояться в последнюю пятницу накануне дня голосования, то есть 19 апреля, с 20 до 21 часа в студии Суспильного телевидения.

В ЦИК уже объяснили, что заявление Владимира Зеленского противоречит постановлению комиссии, так что дебаты на Олимпийском будут считаться предвыборной агитацией кандидатов, и, соответственно, не будут оплачиваться из государственного бюджета Украины.

Они могут быть проведены на деньги избирательных фондов кандидатов и с их согласия, но это не те дебаты, которые определены законом.

Дебаты в несколько раундов?

Проведение дебатов в несколько раундов предлагают в штабе Петра Порошенко.

Они предлагают первые дебаты провести на стадионе НСК Олимпийский, как просил Владимир Зеленский, а вторые – в студии Суспильного, как того требует законодательство.

Впрочем, в штабе у Владимира Зеленского другое мнение. Представитель штаба Дмитрий Разумков предлагает руководствоваться Законом Украины, а не постановлением ЦИК и провести только одни дебаты на Олимпийском:

По поводу места проведения, постановление ЦИК чуть ниже по уровню, чем закон Украины. Вам дебаты, или вы пытаетесь привязаться к нормам, которые не работают?

Какие вопросы интересуют украинцев?

Дебаты – это шанс для избирателей узнать больше о позиции кандидатов, их видении страны и планах на президентский срок. Это шанс окончательно определиться с фаворитом.

– Мы видим это не как шоу, а как содержательный разговор про важнейшие вопросы, за которые отвечает президент Украины, – отметил спикер предвыборного штаба БПП Олег Медведев.

Он добавил, что их предложение – разделить дебаты на три блока. Первый – тема безопасности и обороны. Второй блок – вопросы внешней политики и дипломатии. Третий – экономическая и социальная тематика.

Впрочем, у экспертов этот список немного длиннее. Представитель Избирательного совета UA Евгений Быстрицкий отметил, что их организация разработала пять блоков вопросов, которые предстоит обсудить кандидатам во время дебатов:

Стратегия безопасности и оборонной политики, особенно планы по восстановлению территориальной целостности, развития обороноспособности и реформировании Укроборонпрома; Стратегия внешней политики Украины – как будущий президент будет ее реализовать, какие у него планы относительно членства в ЕС и НАТО, отношений с Россией; Видение путей экономического развития – роль президента в искоренении коррупции, механизмы деолигархизации, отношение к реформам; Миссия и роль президента в конституционной сфере – будет ли президент инициировать изменения в Конституцию относительно распределения полномочий, его видение реформы судебной власти, какие он предлагает кандидатуры на главные должности в государстве; Гуманитарная политика и роль президента в укреплении национальной консолидации Украины.

Кроме того, Зураб Аласания подтвердил, что уже завтра, 5 апреля, стартуют переговоры со штабами кандидатов в президенты, а дебатов возможно будет несколько. Одни окончательно состоятся 19 апреля во студии Суспильного, независимо от того, придут ли кандидаты. Другие – публичные дебаты на Олимпийском, однако они состоятся при условии, что кандидаты договорятся.

– Эти дебаты будут независимыми друг от друга. С официальной точки зрения, дебатами будет называться только то, что выйдет в пятницу 19 апреля. Все остальные будут считаться политической агитацией.

Уже совсем скоро украинцы смогут увидеть необычный для них формат предвыборной кампании. Последний раз дебаты проходили 15 лет назад между Виктором Ющенко и Виктором Януковичем. Впоследствии это была лишь формальность, которую игнорировали или оба кандидата, или один из них.

Впрочем, дебаты – это не громкие заявления и словесные перепалки между оппонентами (хотя иногда в ходе диалога и случаются), а презентация кандидатами их стратегий по развитию государства.

Лилия Ященко