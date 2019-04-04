Владимир Зеленский вызвал Петра Порошенко на дебаты. Президент согласился.

Кандидат в президенты Владимир Зеленский записал видео, в котором обратился к Петру Порошенко с приглашением на дебаты и дал ему на ответ 24 часа.

Он предложил провести их на стадионе НСК Олимпийский, чтобы за ними могли наблюдать все украинцы и транслировать все каналы.

Читайте: Дебаты на Олимпийском: Общественное готово провести, но с условием

Петр Порошенко принял вызов и согласился принять участие в дебатах.

Он записал видеообращение в ответ, в котором отметил, что дебаты кандидатов в президенты должны состояться на базе Общественного телевидения.

Однако, если его приглашают на стадион, то он согласен прийти.

Напомним, по результатам первого тура выборов президента Украины 2019 во второй тур прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.