Коли відбудуться дебати кандидатів у президенти 2019? А також, як трактуються дебати у законодавстві, де будуть проведені та які питання розглядатимуть Порошенко і Зеленський – у матеріалі Фактів ICTV.

Якщо ще вчора дебати між Порошенко та Зеленським були під питанням, то сьогодні суспільство має шанс побачити навіть декілька турів цих баталій.

Соціологія показує, що у суспільстві є високий запит на дебати. 84% українців вважають, що такий формат сьогодні потрібен.

Що говорить закон про дебати

Дебати між двома кандидатами у другому турі прописані у Законі України Про вибори президента. Втім, він не містить конкретних часових рамок, місця проведення та регламенту.

Про це написано у постанові ЦВК від 2014 року. Зокрема, там сказано, що дебати мають відбутись в останню п’ятницю напередодні дня голосування, тобто 19 квітня, з 20 до 21 години у студії Суспільного телерадіомовника.

У ЦВК вже пояснили, що заява Володимира Зеленського суперечить постанові комісії, отож дебати на Олімпійському будуть вважатись передвиборчою агітацією кандидатів, і, відповідно, не будуть оплачуватись з державного бюджету України.

Вони можуть бути проведені на гроші виборчих фондів кандидатів і за їх згоди, але це не ті дебати, які визначені законом.

Дебати у кілька раундів?

Проведення дебатів у декілька раундів пропонують у штабі Петра Порошенка.

Вони пропонують перші дебати провести на стадіоні НСК Олімпійський, як просив Володимир Зеленський, а другі – у студії Суспільного телерадіомовника, як того вимагає законодавство.

Втім, у Володимира Зеленського мають іншу думку. Речник штабу Дмитро Разумков пропонує керуватись Законом України, а не постановою ЦВК і провести лише одні дебати на Олімпійському:

– З приводу місця проведення, постанова ЦВК трохи нижче за рівнем, ніж закон України. Вам дебати, чи ви намагаєтеся прив’язатися до норм, які не працюють?

Які питання цікавлять українців?

Дебати – це шанс для виборців дізнатись більше про позиції кандидатів, їх бачення країни та плани на президентський строк. Це шанс остаточно визначитись з фаворитом.

– Ми бачимо це не як шоу, а як змістовну розмову про найважливіші питання, за які відповідає президент України, – зазначив речник передвиборчого штабу БПП Олег Медведєв.

Він додав, що їх пропозиція – розділити дебати на три блоки. Перший – тема безпеки і оборони. Другий блок – питання зовнішньої політики і дипломатії. Третій – економічна та соціальна тематика.

Втім, у експертів цей список трохи довше. Представник Виборчої ради UA Євген Бистрицький зазначив, що їх організація розробила пять блоків запитань, які мають обговорити кандидати під час дебатів:

Стратегія безпеки і оборонної політики, особливо плани з відновлення територіальної цілісності, розбудови обороноздатності та реформування Укроборонпрому; Стратегія зовнішньої політики України – як майбутній президент буде її реалізувати, які у нього плани щодо членства в ЄС та НАТО, відносин з Росією; Бачення шляхів економічного розвитку – роль президента у викоріненні корупції, механізми деолігархізації, ставлення до реформ; Місія і роль президента у конституційній сфері – чи буде президент ініціювати зміни до Конституції щодо розподілення повноважень, які його бачення реформи судової влади, які будуть кандидатури на головні посади в державі; Гуманітарна політика і роль президента у зміцненні національної консолідації України.

Окрім того, Зураб Аласанія підтвердив, що вже завтра, 5 квітня, стартують перемовини зі штабами кандидатів у президенти, а дебатів можливо буде декілька. Одні остаточно відбудуться 19 квітня у студії Суспільного, незалежно від того, чи прийдуть кандидати. Інші – публічні дебати на Олімпійському, однак вони відбудуться за умови, якщо кандидати домовляться.

– Ці дебати будуть незалежними одні від одних. З офіційної точки зору, дебатами буде називатись тільки те, що вийде в п’ятницю 19 квітня. Все решта буде вважатись політичної агітацією.

Вже зовсім скоро українці матимуть змогу побачити незвичний для них формат передвиборчої кампанії. Останній раз дебати відбувались 15 років тому між Віктором Ющенко та Віктором Януковичем. Згодом це була лише формальність, яку ігнорували або обидва кандидати, або один з них.

Втім, дебати – це не гучні заяви та словесні перепалки між опонентами (хоча іноді в ході діалогу і відбуваються), а презентація кандидатами їх стратегій по розвитку держави.

Лілія Ященко