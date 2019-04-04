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Факти / Україна / Політика

Дебати на Олімпійському: Порошенко готовий оплатити половину оренди

Кандидат у президенти Петро Порошенко не проти того, аби оплатити половину суми, яка необхідна для оренди стадіону.

Зеленський Порошенко

Спікер передвиборчого штабу Петра Порошенка Олег Медведєв заявив, що кандидат у президенти згоден оплатити половину суми, що необхідна для оренди стадіону НСК Олімпійський.

Він додав, що передвиборчу агітацію мають оплачувати кандидати у президенти.

Медведєв заявив, що у штабі Порошенка сподіваються, що кандидат у президенти Володимир Зеленський так само візьме на себе зобов’язання орендувати половину стадіону.

Спікер пропонує, аби кандидати придбали квитки і віддали їх виборцям.

Читайте: Зеленський vs Порошенко: погодитись не можна відмовитись

До слова, в НСТУ заявили, що розпочинають переговори щодо проведення дебатів між кандидатів у президенти Петром Порошенком і Володимиром Зеленським.

Джерело: РБК-Україна

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