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Факты / Украина

Дебаты Порошенко и Зеленского: НОТУ начинает переговоры

НОТУ начинает переговоры со штабами о проведении дебатов между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на стадионе НСК Олимпийский.

Дебаты Порошенко и Зеленского: НОТУ начинает переговоры

НОТУ может провести дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко на НСК Олимпийский.

Как сообщил глава правления Общественного Зураб Аласания, теперь ЦИК должна согласовать такое решение и, по закону, оплатить дебаты из государственного бюджета.

Он также отметил, что НОТУ начинает переговоры со штабами кандидатов и с ЦИК.

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Сейчас сторонами переговоров выступают НОТУ, ЦИК, и два штаба кандидатов.

По словам Зураба Аласании, официально в Общественное с заявлением о проведении дебатов еще не обращались.

Напомним, ЦИК подсчитала 100% бюллетеней. По результатам первого тура, во второй тур выборов президента прошли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

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