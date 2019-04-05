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Факты / Украина / Политика

Будьте мужиком и приходите на дебаты! – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко вновь ответил кандидату Владимиру Зеленскому на призыв назначить модератором дебатов Юлию Тимошенко.

Будьте мужиком и приходите на дебаты! – Порошенко

Действующий президент Украины Петр Порошенко через объектив отреагировал на обращение кандидата Владимира Зеленского, который предложил Юлии Тимошенко стать модератором дебатов участников второго тура президентских выборов.

Напомним, что Зеленский предложил назначить независимого, на его взгляд, арбитра дебатов, которые предварительно должны состояться 19 апреля, предоставив Тимошенко на размышления 24 часа.

Порошенко не заставил себя долго ждать и в ночь на 5-е апреля обнародовал очередное обращение к Зеленскому.

– Владимир Александрович, не ищите причин и не ставьте условий. И никем не прикрывайтесь. Это – некрасиво. Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду! – подчеркнул Порошенко.

Напомним, что утром 5-го апреля и Зеленский, и Порошенко сдадут анализы, которые должны продемонстрировать здоровый образ жизни двух кандидатов в президенты.

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