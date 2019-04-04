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Факти / Україна / Політика

Зеленський відмовився здавати аналізи на Олімпійському

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський відмовився здавати аналізи у медпункті на Олімпійському.

Зеленський відмовився здавати аналізи на Олімпійському

Кандидат в президенти України Володимир Зеленський відмовився здавати аналізи в медпункті НСК Олімпійський.

Таку пропозицію раніше висунув діючий президент Петро Порошенко.

Читайте: Що таке дебати і для чого вони потрібні 

У штабі Зеленського запросили Порошенко о 8.00 в п’ятницю здати аналізи в незалежній лабораторії Eurolab, а не на Олімпійському, щоб уникнути будь-яких фальсифікацій.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до Петра Порошенка з тим, що перед дебатами кандидати обов’язково мають пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів.

5 квітня чинний президент України Петро Порошенко повідомив, що чекає Володимира Зеленського в медпункті НСК Олімпійського для проходження аналізу на наявність алкоголю і наркотиків.

Раніше Факти ICTV писали, що НСТУ починає переговори зі штабами щодо проведення дебатів між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на стадіоні НСК Олімпійський.

Фото: УНІАН

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