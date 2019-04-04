Кандидат в президенти України Володимир Зеленський відмовився здавати аналізи у медпункті на Олімпійському.
Кандидат в президенти України Володимир Зеленський відмовився здавати аналізи в медпункті НСК Олімпійський.
Таку пропозицію раніше висунув діючий президент Петро Порошенко.
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У штабі Зеленського запросили Порошенко о 8.00 в п’ятницю здати аналізи в незалежній лабораторії Eurolab, а не на Олімпійському, щоб уникнути будь-яких фальсифікацій.
Нагадаємо, Володимир Зеленський звернувся до Петра Порошенка з тим, що перед дебатами кандидати обов’язково мають пройти медичну експертизу і довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів.
5 квітня чинний президент України Петро Порошенко повідомив, що чекає Володимира Зеленського в медпункті НСК Олімпійського для проходження аналізу на наявність алкоголю і наркотиків.
Раніше Факти ICTV писали, що НСТУ починає переговори зі штабами щодо проведення дебатів між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком на стадіоні НСК Олімпійський.