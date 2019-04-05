Президент України Петро Порошенко знову відповів кандидату Володимиру Зеленському на заклик призначити модератором дебатів Юлію Тимошенко.

Діючий президент України Петро Порошенко через об’єктив відреагував на звернення кандидата Володимира Зеленського, котрий запропонував Юлії Тимошенко стати модератором дебатів учасників другого туру президентських виборів.

Нагадаємо, що Зеленський запропонував призначити незалежного, на його погляд, арбітра дебатів, які попередньо мають відбутися 19-го квітня, надавши Тимошенко на роздуми 24 години.

Порошенко не змусив на себе довго чекати і в ніч на 5-те квітня оприлюднив чергове звернення до Зеленського.

– Володимире Олександровичу, не шукайте причин і не ставте умов. І ніким не прикривайтеся. Це – некрасиво. Будьте мужиком. Приходьте на дебати. Стадіон, так стадіон. Я чекаю! – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, що зранку 5-го квітня і Зеленський, і Порошенко здадуть аналізи, які мають продемонструвати здоровий образ життя двох кандидатів у президенти.