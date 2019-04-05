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Факти / Україна / Суспільство

НСК Олімпійський влаштовує екскурсії до кімнати, де здавав аналізи Порошенко

НСК Олімпійський пропонує гостям стадіону екскурсію до кімнат медичного контролю та допінг-контролю, де сьогодні здавав аналізи кандидат у президенти Петро Порошенко.

НСК Оліймпійський

Адміністрація Олімпійського змінює звичний маршрут екскурсійних турів і пропонує також відвідати кімнати медичного контролю і допінг-контролю.

– Хочете пройти слідами кандидатів у президенти України? – такий анонс з’явився на сторінці НСК Олімпійський у Facebook.

Оновлений маршрут буде доступний лише протягом 10 днів – з 6 по 15 квітня.

Екскурсії проводяться щоденно, окрім днів матчів, об 11.00, 13.00, 15.00 і 17.00.

При цьому вартість квитків не змінювали: для дітей – 50 грн, для дорослих – 100 грн.

Якщо екскурсія групова: 40 грн для дітей і 80 грн для дорослих.

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Нагадаємо, сьогодні вранці на НСК Олімпійський кандидат у президенти Петро Порошенко здав аналізи на наркотики та алкоголь.

Джерело: НСК Олімпійський

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