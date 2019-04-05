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Факты / Украина

Первые результаты анализов Зеленского

Владимир Зеленский сдал анализы в клинике Eurolab. Первые результаты не показали наличие наркотических веществ.

Первые результаты анализов Зеленского

Владимир Зеленский сдал анализы в клинике Eurolab согласно условиям перед вторым туром выборов президента Украины.

Первыми результатами анализов на содержание в организме наркотических веществ Владимир Зеленский поделился со своими подписчиков.

Для исследования Владимир Зеленский сегодня сдал анализ крови на алкоголь и наркотики.

Пользователи успели заметить, что Владимир Зеленский сначала выставил фото, где датой сдачи анализов было 2 апреля.

Через несколько минут его изменили на 5 апреля.

Клиника Eurolab уже извинилась за неверно указанную дату регистрации материала. Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2.

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Первые результаты анализов Зеленского / 3 фотографии

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что должен получить результат анализов в течение трех дней и опубликовать его для ознакомления всех желающих.

Свой отказ сдавать анализы на НСК Олимпийский кандидат в президенты объяснил тем, что там нет лаборатории.

Напомним, Петр Прошенко также посетил НСК Олимпийский, где сдал анализ на алкоголь и наркотики.

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