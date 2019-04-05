Володимир Зеленський здав аналізи у клініці Eurolab. Перші результати не показали наявність наркотичних речовин.

Володимир Зеленський здав аналізи у клініці Eurolab згідно з умовами перед другим туром виборів президента України.

Першими результатами аналізів на вміст у організмі наркотичних речовин Володимир Зеленський поділився зі своїми підписниками.

Для дослідження Володимир Зеленський сьогодні здав аналіз крові на алкоголь і наркотики.

Користувачі встигли помітити, що Володимир Зеленський спочатку виставив фото, де датою здачі аналізів було 2 квітня.

Через кілька хвилин його змінили на 5 квітня.

Клініка Eurolab вже вибачилась за невірно вказану дату реєстрації матеріалу. Працівник відділу помилково замість цифри 5 натиснула 2.

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Перші результати аналізів Зеленського / 3 фотографии

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що має отримати результат аналізів протягом трьох днів і опублікувати його для ознайомлення усіх охочих.

Свою відмову здавати аналізи на НСК Олімпійський кандидат у президенти пояснив тим, що там немає лабораторії.

Нагадаємо, Петро Прошенко також відвідав НСК Олімпійський, де здав аналіз на алкоголь і наркотики.