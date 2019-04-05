Кандидат у президенти Володимир Зеленський здав аналізи перед проведенням дебатів.

Кандидат у президенти Володимир Зеленський завітав до лабораторії Eurolab, де здав аналіз крові на алкоголь і наркотики.

За словами Зеленського, він має отримати результат протягом трьох днів і опублікує його для ознайомлення усіх охочих.

Свою відмову здавати аналізи на НСК Олімпійський кандидат у президенти пояснив тим, що там немає лабораторії.

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До слова, кандидат у президенти Петро Порошенко закликав свого опонента Володимира Зеленського “бути мужиком” і прийти на дебати.

Відео: Команда Зеленського