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Володимир Зеленський здав аналізи на наркотики та алкоголь

Кандидат у президенти Володимир Зеленський здав аналізи перед проведенням дебатів.

Вибори Зеленський

Кандидат у президенти Володимир Зеленський завітав до лабораторії Eurolab, де здав аналіз крові на алкоголь і наркотики.

За словами Зеленського, він має отримати результат протягом трьох днів і опублікує його для ознайомлення усіх охочих.

Свою відмову здавати аналізи на НСК Олімпійський кандидат у президенти пояснив тим, що там немає лабораторії.

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До слова, кандидат у президенти Петро Порошенко закликав свого опонента Володимира Зеленського “бути мужиком” і прийти на дебати.

Відео: Команда Зеленського

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