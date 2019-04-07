Стало известно, как будет выглядеть бюллетень для голосования во втором туре выборов президента Украины.

ЦИК утвердила формат, текст и цвет избирательного бюллетеня на второй тур выборов 2019.

Текст бюллетеня будет напечатан только с одной стороны и на украинском языке. Лист будет размером 200х150мм голубовато-серого цвета с двухцветным водяным знаком. Там будут защитные волокна с использованием защитных графических антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния.

Номер избирательного участка будет выполнен высокой печатью с применением защитной краски, которая проявляется на обороте бюллетеня.

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Напомним, что 7 апреля, ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины и назначила второй тур на 21 апреля. Подавать документы на смену места голосования можно уже с завтрашнего дня.