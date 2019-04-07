Стало відомо, як виглядатиме бюлетень для голосування у другому турі виборів президента України.

ЦВК затвердила формат, текст і колір виборчого бюлетеня на другий тур виборів 2019.

Текст бюлетеня буде надрукований українською мовою і лише з одного боку. Лист буде розміром 200х150мм блакитно-сірого кольору з двоколірним водяним знаком.

Там будуть захисні волокна з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням захисних фарб, які мають флюоресценцію під дією ультрафіолетового опромінення, і елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу.

Номер виборчої дільниці буде виконаний високим друком з застосуванням захисної фарби, яка проявляється на звороті бюлетеня.

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Нагадаємо, що 7 квітня, ЦВК оголосила офіційні результати першого туру виборів президента України і призначила другий тур на 21 квітня. Подавати документи на зміну місця голосування можна вже відзавтра.