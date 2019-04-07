PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов (ОНЛАЙН)

Сегодня, 7 апреля, ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины.

ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов (ОНЛАЙН)

В 12.15 началось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором объявили официальные результаты выборов президента Украины.

Официальные результаты ЦИК получила, после поступления бумажных протоколов от всех окружных избирательных комиссий с пометкой Уточненный.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

Электронные результаты выборов президента Украины 2019 показали, что во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Всего в голосовании 31 марта 2019 приняли участие 18 893 864 человек.

По данным ЦИК, за Владимира Зеленского проголосовали 5 714 032  избирателя, за Петра Порошенко – 3 014 609.

Соответственно среди избирателей, принявших участие в голосовании, 30,24% отдали голоса за Владимира Зеленского, а 15,95% – за Петра Порошенко.

Ранее Факты ICTV писали, когда пройдет второй тур выборов и прогнозы на победу.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Готов ли он к должности президента? Гриценко встретился с Зеленским
Официальные результаты первого тура выборов ЦИК может объявить 7 апреля
Не на стадионе: Луценко предложил новое место для дебатов
Требую содержания: Вакарчук записал видеообращение на счет дебатов
Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)
Не по закону: Зеленский отказался показать декларацию
Дебаты Порошенко и Зеленского на Олимпийском могут стоить $1 млн
Тимошенко ответила Зеленскому
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка