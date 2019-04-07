Сегодня, 7 апреля, ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов президента Украины.

В 12.15 началось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором объявили официальные результаты выборов президента Украины.

Официальные результаты ЦИК получила, после поступления бумажных протоколов от всех окружных избирательных комиссий с пометкой Уточненный.

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Электронные результаты выборов президента Украины 2019 показали, что во второй тур вышли Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Всего в голосовании 31 марта 2019 приняли участие 18 893 864 человек.

По данным ЦИК, за Владимира Зеленского проголосовали 5 714 032 избирателя, за Петра Порошенко – 3 014 609.

Соответственно среди избирателей, принявших участие в голосовании, 30,24% отдали голоса за Владимира Зеленского, а 15,95% – за Петра Порошенко.

Ранее Факты ICTV писали, когда пройдет второй тур выборов и прогнозы на победу.