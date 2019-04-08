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Факти / Україна / Політика

Порошенко і Зеленський збираються на дебати у різні дати

Володимир Зеленський заявив, що дебати відбудуться 19 квітня, а Петро Порошенко очікує на зустріч 14 квітня.

Порошенко і Зеленський збираються на дебати у різні дати

Кандидати у президенти України Володимир Зеленський і Петро Порошенко називають різні дати планованого проведення дебатів.

Так, у своєму відеозверненні Зеленський заявив, що його зустріч із нинішнім президентом на НСК Олімпійський відбудеться 19 квітня.

Зі свого боку, Порошенко анонсував у ефірі українського телеканалу датою проведення дебатів 14 квітня.

Раніше 5 квітня в штабі Зеленського спрогнозували переговори про організацію дебатів з Порошенком “у найближчі дні”.

Як відомо, у ЦВК заявили, що дебати між Зеленським і Порошенком відповідно до закону мають відбутися у приміщенні Національної суспільної телерадіокомпанії України.

 

Зустріч між кандидатами у президенти на НСК Олімпійський може коштувати близько 1 мільйона доларів.

Де та коли мають пройти дебати?

Результати

 

Фото: УНІАН

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