Петр Порошенко заявил, что 14 апреля ждет Владимира Зеленского на НСК Олимпийский для проведения дебатов.

Для участия в дебатах кандидатов в президенты перед вторым туром выборов Петр Порошенко ожидает в следующее воскресенье Владимира Зеленского. Место встречи НСК Олимпийский.

– 14 апреля, в следующее воскресенье я на Республиканском стадионе (НСК Олимпийский, – Ред.), именно там, где предложил господин Зеленский, жду его для проведения дебатов, – сказал он в прямом эфире на телеканале Украина.

При этом Порошенко отметил, что приглашает и зрителей, и все телеканалы.

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Напомним, что Факты ICTV в онлайн-трансляции следят за последними событиями вокруг предстоящих дебатов между Порошенко и Зеленским.

К слову, дебаты между кандидатами в президенты на НСК Олимпийский могут стоить около 1 миллиона долларов. При этом Порошенко не против того, чтобы оплатить половину суммы, необходимой для аренды стадиона.