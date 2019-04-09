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Факты / Украина

ЦИК не планирует менять постановление о дебатах

ЦИК не видит оснований вносить изменения в постановление, которым определяется, что теледебаты между кандидатами происходят в студии НОТУ.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук

Глава Центризбиркома Татьяна Слипачук сообщила, что в ЦИК не поступали обращения от кандидатов в президенты Украины по изменению нормативных актов, регулирующих формат проведения предвыборных дебатов.

Поэтому оснований вносить изменения пока нет.

Кроме того, постановление ЦИК, которое регламентирует порядок проведения дебатов, четко соответствует международным стандартам проведения дебатов.

Читайте: Дебаты в студии проведут 19 апреля, даже если кандидаты не придут – НОТУ и ЦИК

Татьяна Слипачук также напомнила, что закон о выборах президента предусматривает проведение дебатов на Общественном телевидении за счет средств государственного бюджета.

Поэтому ни ЦИК, ни кандидаты в президенты не имеют права менять законодательство.

Ранее Факты ICTV писали о том, что силовики начали подготовку к дебатам на Олимпийском.

Источник: Интерфакс-Украина

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