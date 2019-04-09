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Факты / Украина

Дебаты на Олимпийском: силовики начали подготовку

В МВД начали подготовку к обеспечению безопасности на НСК Олимпийский перед дебатами Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

дебаты

Силовики начали подготовку НСК Олимпийский перед дебатами Петра Порошенко и Владимира Зеленского, сообщила заместитель начальника пресс-службы Нацполиции Ольга Атаманова.

Председатель Нацполиции Сергей Князев, заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и председатель ГСЧС Николай Чечеткин провели совещание на стадионе, где могут состояться дебаты.

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На нем обсуждалось количество личного состава, которое необходимо будет привлечь к обеспечению безопасности.

Также говорилось о взаимодействии и координации действий всех подразделений МВД, которые будут обеспечивать порядок.

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Дебаты на Олимпийском: силовики начали подготовку / 5 фотографий

Напомним, Петр Порошенко заявил, что ждет Владимира Зеленского на Олимпийском 14 апреля.

Зеленский в видеообращении сообщил, что дебаты на НСК Олимпийский состоится 19 апреля.

ФотоМВД

Источник: МВД

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