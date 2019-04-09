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Факти / Україна

ЦВК не планує змінювати постанову про дебати

ЦВК не бачить підстав вносити зміни до постанови, якою визначається, що теледебати між кандидатами відбуваються в студії НСТУ.

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук

Голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук повідомила, що до ЦВК не надходили звернення від кандидатів у президенти України щодо зміни нормативних актів, які регулюють формат проведення передвиборчих дебатів.

Тому підстав вносити зміни наразі немає.

Крім того, постанова ЦВК, яка регламентує порядок проведення дебатів, чітко відповідає міжнародним стандартам проведення дебатів.

Читайте: Дебати у студії проведуть 19 квітня, навіть якщо кандидати не прийдуть – НСТУ і ЦВК

Тетяна Сліпачук також нагадала, що закон про вибори президента передбачає проведення дебатів на Громадському телебаченні за рахунок коштів державного бюджету.

Тому ні ЦВК, ні кандидати в президенти не мають права змінювати законодавство.

Раніше Факти ICTV писали про те, що силовики почали підготовку до дебатів на Олімпійському.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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