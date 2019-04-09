ЦВК не бачить підстав вносити зміни до постанови, якою визначається, що теледебати між кандидатами відбуваються в студії НСТУ.

Голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук повідомила, що до ЦВК не надходили звернення від кандидатів у президенти України щодо зміни нормативних актів, які регулюють формат проведення передвиборчих дебатів.

Тому підстав вносити зміни наразі немає.

Крім того, постанова ЦВК, яка регламентує порядок проведення дебатів, чітко відповідає міжнародним стандартам проведення дебатів.

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Тетяна Сліпачук також нагадала, що закон про вибори президента передбачає проведення дебатів на Громадському телебаченні за рахунок коштів державного бюджету.

Тому ні ЦВК, ні кандидати в президенти не мають права змінювати законодавство.

Раніше Факти ICTV писали про те, що силовики почали підготовку до дебатів на Олімпійському.