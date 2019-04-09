В селе Зайцево Бахмутского района (Донецкая область) во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции погиб пиротехник ГСЧС Украины.

Около 10.30 в селе Зайцево во время разминирования территории возле водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона) прогремел взрыв.

В результате погиб пиротехник старшина службы гражданской защиты Бойцов О.

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Ранения получили старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д. и старший сержант службы гражданской защиты Безкоровайный Е.

Ранее в Верхнеторецком Донецкой области в результате взрыва на кладбище пострадала 54-летняя женщина.