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Факты / Украина

Взрыв на Донбассе: пиротехник погиб во время разминирования

В селе Зайцево Бахмутского района (Донецкая область) во время разминирования территории вблизи водопровода насосной станции погиб пиротехник ГСЧС Украины.

Взрыв на Донбассе: пиротехник погиб во время разминирования

Около 10.30 в селе Зайцево во время разминирования территории возле водопровода насосной станции Северский-Донецк-Донбасс (серая зона) прогремел взрыв.

В результате погиб пиротехник старшина службы гражданской защиты Бойцов О.

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Ранения получили старший лейтенант службы гражданской защиты Слепкань Д. и старший сержант службы гражданской защиты Безкоровайный Е.

Ранее в Верхнеторецком Донецкой области в результате взрыва на кладбище пострадала 54-летняя женщина.

Источник: МВД

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