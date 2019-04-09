Поблизу села Зайцеве Бахмутського району (Донецька область) під час розмінування території біля водопроводу насосної станції загинув піротехнік ДСНС України.

Близько 10.30 поблизу села Зайцеве під час розмінування території біля водопроводу насосної станції Сіверський-Донецьк-Донбас (сіра зона) прогримів вибух.

В результаті загинув піротехнік старшина служби цивільного захисту Бойцов О.

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Поранення отримали старший лейтенант служби цивільного захисту Слепкань Д. і старший сержант служби цивільного захисту Безкоровайний Є.

Раніше у Верхньоторецькому Донецької області в результаті вибуху на кладовищі постраждала 54-річна жінка.