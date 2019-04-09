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Факти / Україна

Вибух на Донбасі: піротехнік загинув під час розмінування

Поблизу села Зайцеве Бахмутського району (Донецька область) під час розмінування території біля водопроводу насосної станції загинув піротехнік ДСНС України.

Вибух на Донбасі: піротехнік загинув під час розмінування

Близько 10.30 поблизу села Зайцеве під час розмінування території біля водопроводу насосної станції Сіверський-Донецьк-Донбас (сіра зона) прогримів вибух.

В результаті загинув піротехнік старшина служби цивільного захисту Бойцов О.

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Поранення отримали старший лейтенант служби цивільного захисту Слепкань Д. і старший сержант служби цивільного захисту Безкоровайний Є.

Раніше у Верхньоторецькому Донецької області в результаті вибуху на кладовищі постраждала 54-річна жінка.

Джерело: МВС

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