Умер Иван Пономаренко в свой день рождения, когда ему исполнилось 74 года.

Умер Иван Пономаренко – солист Национальной оперы Украины и народный артист Украины – 11 апреля в возрасте 74 лет.

Известный украинский певец ушел из жизни в день своего рождения.

Прощание с Пономаренко состоится 13 апреля в Киеве в фойе Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко в 10-30. В 12.00 – отпевание в Ильинской церкви, улица Почайнинская, 2.

Читайте: Умер украинский актер Петр Бенюк

В активе художника – более тридцати партий в классическом и современном репертуаре. Певец исполнил партии Мазепы, Евгения Онегина, Дон Жуана в одноименных операх Чайковського и Моцарта.

Напомним, в марте умер актер Сергей Романюк – народный артист Украины.

Источник: Нацопера Украины

Фото: Нацопера Украины