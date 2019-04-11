Умер Иван Пономаренко в свой день рождения, когда ему исполнилось 74 года.
Умер Иван Пономаренко – солист Национальной оперы Украины и народный артист Украины – 11 апреля в возрасте 74 лет.
Известный украинский певец ушел из жизни в день своего рождения.
Прощание с Пономаренко состоится 13 апреля в Киеве в фойе Национального академического театра оперы и балета Украины им. Т. Г. Шевченко в 10-30. В 12.00 – отпевание в Ильинской церкви, улица Почайнинская, 2.
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В активе художника – более тридцати партий в классическом и современном репертуаре. Певец исполнил партии Мазепы, Евгения Онегина, Дон Жуана в одноименных операх Чайковського и Моцарта.
Напомним, в марте умер актер Сергей Романюк – народный артист Украины.
Источник: Нацопера Украины
Фото: Нацопера Украины