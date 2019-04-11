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Факти / Україна

Помер соліст Нацопери України Іван Пономаренко

Помер Іван Пономаренко у свій день народження, коли йому виповнилося 74 роки.

Помер соліст Нацопери України Іван Пономаренко

Помер Іван Пономаренко – соліст Національної опери України і народний артист України – 11 квітня у віці 74 років.

Відомий український співак пішов із життя у день свого народження.

Прощання з Пономаренком відбудеться 13 квітня в Києві у фойє Національного академічного театру опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка о 10-30. О 12.00 – відспівування в Іллінській церкві, вулиця Почайнинська, 2.

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В активі художника – понад тридцять партій у класичному і сучасному репертуарі. Співак виконав партії Мазепи, Євгенія Онєгіна, Дон Жуана в однойменних операх Чайковського і Моцарта.

Нагадаємо, у березні помер актор Сергій Романюк – народний артист України.

Джерело: Нацопера України

Фото: Нацопера України

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