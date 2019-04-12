Связь кандидатов в президенты через телемост возможна только после того, как пройдут дебаты на Общественном телевидении.

Глава НОТУ Зураб Аласания заявил, что во время дебатов на Общественном телевидении не предусмотрено включение через телемост, но подобный вариант возможен после них.

По его словам 19 апреля с 20.00 до 21.00 на НОТУ пройдут теледебаты не зависимо от того, придут ли кандидаты.

– Придет один, он получит свое время и час будет говорить один, как политическую агитацию, – сказал Аласания.

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Незадолго после завершения дебатов на Общественном телевидении начнется программа с участием журналистов и экспертов, на которой планируется устроить дискуссию с кандидатами.

Именно во время нее возможно включение кандидатов через телемост.

К слову, руководство НСК Олимпийский получило запросы на проведение дебатов на стадионе.