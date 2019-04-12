Зв’язок кандидатів у президенти через телеміст можливий тільки після того, як пройдуть дебати на Суспільному телебаченні.

Глава НСТУ Зураб Аласанія заявив, що під час дебатів на Суспільному телебаченні не передбачено включення через телеміст, але подібний варіант можливий після них.

За його словами, 19 квітня з 20.00 до 21.00 на НСТУ пройдуть теледебати незалежно від того, чи прийдуть кандидати.

– Прийде один, він отримає свій час і годину говоритиме один, як політичну агітацію, – сказав Аласанія.

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Незадовго після завершення дебатів на Суспільному телебаченні почнеться програма за участю журналістів та експертів, на якій планується влаштувати дискусію з кандидатами.

– О 21.20 на каналі UA: Перший, на UA: Українське радіо, та на всіх регіональних каналах Суспільного почнеться програма Зворотний Відлік, де Мирослава Барчук та Павло Казарин, разом з купою експертів, журналістами – влаштують справжню дискусію з кандидатами, – повідомив Аласанія.

Саме під час неї можливе включення кандидатів через телеміст.

Варто додати, що кандидат у президенти Володимир Зеленський також відмовився приймати участь у дебатах 14 квітня.

Провести їх у цей день запропонував кандидат у президенти Петро Порошенко. Він вважає, що потрібно провести кілька раундів дебатів, в тому числі й дебати на Суспільному телебаченні.

До слова, керівництво НСК Олімпійський отримало запити на проведення дебатів на стадіоні.