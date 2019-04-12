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Факты / Украина / Общество

Теперь не главная медсестра: в Украине утвердили медицинские профессии для мужчин

В Министерстве здравоохранения утвердили список названий профессий для мужчин.

Лікар

Теперь у мужчин, которые работают в сфере здравоохранения, не будет таких записей в трудовых книжках, как сестра-хозяйка, главная медицинская сестра и акушерка.

Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения.

Теперь названия всех профессий медицинской отрасли будут вносить в документы в женском или мужском роде.

Изменения вступят в силу после того, как в Национальный классификатор профессий внесут соответствующие названия, чего ожидают через несколько месяцев.

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К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла мифы об аутизме.

Источник: Минздрав

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