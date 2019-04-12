В Министерстве здравоохранения утвердили список названий профессий для мужчин.

Теперь у мужчин, которые работают в сфере здравоохранения, не будет таких записей в трудовых книжках, как сестра-хозяйка, главная медицинская сестра и акушерка.

Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения.

Теперь названия всех профессий медицинской отрасли будут вносить в документы в женском или мужском роде.

Изменения вступят в силу после того, как в Национальный классификатор профессий внесут соответствующие названия, чего ожидают через несколько месяцев.

Читайте: Как поддержать гормональный фон без лекарств – советы Супрун

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла мифы об аутизме.