В Министерстве здравоохранения утвердили список названий профессий для мужчин.
Теперь у мужчин, которые работают в сфере здравоохранения, не будет таких записей в трудовых книжках, как сестра-хозяйка, главная медицинская сестра и акушерка.
Соответствующее решение приняло Министерство здравоохранения.
Теперь названия всех профессий медицинской отрасли будут вносить в документы в женском или мужском роде.
Изменения вступят в силу после того, как в Национальный классификатор профессий внесут соответствующие названия, чего ожидают через несколько месяцев.
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К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла мифы об аутизме.
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