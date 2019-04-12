У Міністерстві охорони здоров’я затвердили список назв професій для чоловіків.
Тепер у чоловіків, які працюють у сфері охорони здоров’я, не буде таких записів у трудових книжках, як сестра-господиня, головна медична сестра і акушерка.
Відповідне рішення прийняло Міністерство охорони здоров’я.
Тепер назви всіх професій медичної галузі вноситимуть в документи в жіночому або чоловічому роді.
Зміни вступлять в силу після того, як до Національного класифікатора професій внесуть відповідні назви, чого очікують через кілька місяців.
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До слова, виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун розвіяла міфи про аутизм.
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