Во время предвыборной акции кандидата в президенты Петра Порошенко на стадион НСК Олимпийский смогут попасть все желающие.

14 апреля на стадион НСК Олимпийский, на котором будет проходить предвыборная акция кандидата в президенты Петра Порошенко, смогут попасть все желающие.

Пока неизвестно сколько людей планирует прийти на соответствующую акцию.

Несмотря на то, что кандидат в президенты Владимир Зеленский не желает появляться на дебаты 14 апреля, на стадионе установят три микрофона – для модератора и двух кандидатов.

– Впрочем, вы знаете, что Зеленский уже дал понять, что он не придет. Но его будут ждать до последнего, – подытожил источник в администрации президента.

Читайте: Зеленский прокомментировал ссору в прямом эфире с Порошенко

К слову, кандидат в президенты Петр Порошенко 14 апреля планирует прибыть на НСК Олимпийский для участия в дебатах.