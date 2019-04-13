Під час передвиборчої акції кандидата у президенти Петра Порошенка на стадіон НСК Олімпійський зможуть потрапити усі охочі.

14 квітня на стадіон НСК Олімпійський, на якому відбуватиметься передвиборча акція кандидата у президенти Петра Порошенка, зможуть потрапити усі охочі.

Наразі невідомо скільки людей планує прийти на відповідну акцію.

Попри те, що кандидат у президенти Володимир Зеленський не бажає з’являтися на дебати 14 квітня, на стадіоні встановлять три мікрофони – для модератора і двох кандидатів.

– Утім, ви знаєте, що Зеленський вже дав зрозуміти, що він не прийде. Але його чекатимуть до останнього, – підсумувало джерело в адміністрації президента.

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До слова, кандидат у президенти Петро Порошенко 14 квітня планує прибути на НСК Олімпійський для участі у дебатах.