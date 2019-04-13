Під час передвиборчої акції кандидата у президенти Петра Порошенка на стадіон НСК Олімпійський зможуть потрапити усі охочі.
14 квітня на стадіон НСК Олімпійський, на якому відбуватиметься передвиборча акція кандидата у президенти Петра Порошенка, зможуть потрапити усі охочі.
Наразі невідомо скільки людей планує прийти на відповідну акцію.
Попри те, що кандидат у президенти Володимир Зеленський не бажає з’являтися на дебати 14 квітня, на стадіоні встановлять три мікрофони – для модератора і двох кандидатів.
– Утім, ви знаєте, що Зеленський вже дав зрозуміти, що він не прийде. Але його чекатимуть до останнього, – підсумувало джерело в адміністрації президента.
Читайте: Зеленський прокоментував сварку в прямому ефірі з Порошенком
До слова, кандидат у президенти Петро Порошенко 14 квітня планує прибути на НСК Олімпійський для участі у дебатах.