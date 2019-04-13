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Факты / Украина

Зеленский прокомментировал ссору в прямом эфире с Порошенко

Владимир Зеленский объяснил, что во время телефонного разговора с Петром Порошенко отстаивал проведения дебатов 19 апреля на НСК Олимпийский.

Зеленский прокомментировал ссору в прямом эфире с Порошенко

Кандидат в президенты Владимир Зеленский прокомментировал свой спор во время прямого эфира с Петром Порошенко.

Он заявил, что его интересует только мнение украинского общества. Поэтому во время разговора пытался быть собой и отстаивать договоренность о проведении дебатов 19 апреля на НСК Олимпийский.

Владимир Зеленский также добавил, что таким образом он пытался прислушатся к совету Петра Порошенко “быть мужиком”.

Читайте: Дебаты в одиночку: встретятся ли Порошенко и Зеленский и какие у них шансы выстоять

Напомним, ранее кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко устроили словесную перепалку в прямом эфире одного из телеканалов.

Источник: Интерфакс-Украина

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