Кандидат у президенти Петро Порошенко закликав свого опонента Володимира Зеленського прийти на НСК Олімпійський 14 квітня для проведення дебатів.

Кандидат у президенти Петро Порошенко записав у Facebook відеозвернення до свого опонента Володимира Зеленського, в якому закликав його прийти 14 квітня на НСК Олімпійський.

Він заявив, що діалог з людьми важливіший, ніж вихідні у Парижі.

Порошенко також закликав Зеленського “не ховатися від виборців, не втікати від преси і поговорити з українцями”.

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Нагадаємо, 14 квітня кандидат у президенти Петро Порошенко прибуде на НСК Олімпійський о 14.00 для того, аби взяти участь у дебатах.

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що прийде тільки на дебати, які відбудуться 19 квітня.