Вчера, 12 апреля, кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французские СМИ назвали этот визит первым дипломатическим испытанием для Зеленского.

12 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и ей уже дали оценку французские СМИ.

Еженедельник L’Obs назвал эту встречу дипломатическим испытанием огнем для Зеленского.

Во время переговоров, которые продолжались около часа, обсуждали вопросы, связанные с войной в Донбассе, реформами и борьбой с коррупцией.

Председатель штаба кандидата Иван Баканов заявил, что встреча была очень позитивной. Однако двое украинских дипломатов заявили, что Елисейский дворец несколько разозлил.

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Некоторые СМИ даже назвали Зеленского украинским Макроном.

В частности, Le Monde пишет, что Франция очень заинтересована кандидатом, который похож на “украинского Макрона”.

В издании Le Figaro обратили внимание на встречу обоих кандидатов в президенты Украины с президентом Франции, но добавили, что команда Зеленского не ответила на информационный запрос AFP касательно переговоров.

К слову, кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о впечатлениях от встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.