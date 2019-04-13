PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Дипломатическое испытание – французские СМИ о встрече Зеленского и Макрона

Вчера, 12 апреля, кандидат в президенты Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французские СМИ назвали этот визит первым дипломатическим испытанием для Зеленского.

Зеленський

12 апреля кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и ей уже дали оценку французские СМИ.

Еженедельник L’Obs назвал эту встречу дипломатическим испытанием огнем для Зеленского.

Во время переговоров, которые продолжались около часа, обсуждали вопросы, связанные с войной в Донбассе, реформами и борьбой с коррупцией.

Председатель штаба кандидата Иван Баканов заявил, что встреча была очень позитивной. Однако двое украинских дипломатов заявили, что Елисейский дворец несколько разозлил.

Читайте: Чего ожидать в случае победы Зеленского – международные эксперты

Некоторые СМИ даже назвали Зеленского украинским Макроном.

В частности, Le Monde пишет, что Франция очень заинтересована кандидатом, который похож на “украинского Макрона”.

В издании Le Figaro обратили внимание на встречу обоих кандидатов в президенты Украины с президентом Франции, но добавили, что команда Зеленского не ответила на информационный запрос AFP касательно переговоров.

К слову, кандидат в президенты Владимир Зеленский рассказал о впечатлениях от встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

14 апреля на НСК Олимпийский смогут попасть все желающие – СМИ
Акции протеста, провокации, отсутствие кандидатов: как пройдут дебаты
Чего ожидать в случае победы Зеленского – международные эксперты
В администрации Олимпийского сообщили, когда готовы провести дебаты
Зеленский прокомментировал ссору в прямом эфире с Порошенко
Агитация на Общественном: ЦИК определила время выступлений кандидатов
Порошенко против Зеленского: кто проиграл, а кто усилил позиции
Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка