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Факты / Украина

В администрации Олимпийского сообщили, когда готовы провести дебаты

Администрация НСК Олимпийский готова к проведению дебатов 19 апреля.

В администрации Олимпийского сообщили, когда готовы провести дебаты

Администрация НСК Олимпийский готова провести дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко вечером 19 апреля.

Об этом заявил гендиректор комплекса Виктор Анисимов.

Он отметил, что от кандидатов было подано две заявки. Одна из сторон предлагала провести мероприятие 19 апреля днем, а затем продолжить его вечером.

Виктор Анисимов обратил внимание на то, что это не официальные дебаты, которые предусмотрены законом. Это мероприятие, которое организуется избирательными штабами в рамках предвыборной агитации.

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Он также уточнил, что каждый из разработанных во время переговоров форматов предусматривает возможность второго участника избирательной гонки принять участие в мероприятии. Однако никаких подробностей сообщить пока не может.

Ранее Факты ICTV писали о том, встретятся ли Владимир Зеленский и Петр Порошенко и какие у них шансы.

Источник: 112 Украина

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