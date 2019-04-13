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Факти / Україна

У адміністрації Олімпійського повідомили, коли готові провести дебати

Адміністрація НСК Олімпійський готова до проведення дебатів 19 квітня.

У адміністрації Олімпійського повідомили, коли готові провести дебати

Адміністрація НСК Олімпійський готова провести дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком ввечері 19 квітня.

Про це заявив гендиректор комплексу Віктор Анісімов.

Він зазначив, що від кандидатів було подано дві заявки. Одна зі сторін пропонувала провести захід 19 квітня вдень, а потім продовжити його ввечері.

Віктор Анісімов звернув увагу на те, що це не офіційні дебати, які передбачені законом. Це захід, який організовується виборчими штабами в рамках передвиборної агітації.

Читайте: Дебати Порошенка і Зеленського – останні новини (ОНЛАЙН)

Він також уточнив, що кожен з розроблених під час переговорів форматів передбачає можливість другого учасника виборчих перегонів взяти участь в заході. Однак жодних подробиць повідомити поки не може.

Раніше Факти ICTV писали про те, чи зустрінуться Володимир Зеленський та Петро Порошенко та які у них шанси.

Джерело: 112 Україна

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